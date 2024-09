Ciclismo élite-under 23 Il civitanovese Ginestra è terzo nel Giro della Daunia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Va di nuovo a medaglia il campione provinciale Lorenzo(foto) che conquista il bronzo in Puglia. Con il corridore, torna a sorridere la continental Work – Vitalcare – Cavaliere, dopo la vittoria del sangiustese Filippo Dignani nella mantovana Castellucchio. Lorenzo è protagonista nelper23, chiudendo alle spalle di Marco Palomba (d’argento per i coloriveronese General Store Essegibi F.lli Curia). L’oro impreziosisce il palmarès di Diego Bracalente (alfierelombarda MBH Bank Colpack Ballan CSB), talento di Casette d’Ete cresciuto nel vivaiomorrovallese Scap di Trodica, con cui si è messo in mostra da allievo e junior, indossando anche la maglia azzurra. L’ex ‘scappino’ chiude in solitaria, con 1’42“ sui primi inseguitori. Umberto Martinelli