Ciclabile via Cerchia di Sant’Egidio lavori interrotti lasciando d’intralcio transenne e cartelli

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Scrive Paola: "Non avendo ricevuto alcuna risposta dall’Assessore Castorri e Lucchi, nonostante la mia segnalazione, sono nuovamente a scrivere perché non solo la pistadalla Via Boscone alla rotonda Callas non si farà, in tempi brevi ma sono stati