Chiavari nipote uccide la nonna 82enne a colpi di forbice | Avevamo litigato

(Di sabato 21 settembre 2024) Un giovane di nome Simone Monteverdi ha ucciso la, Andreina Canepa, questa mattina a(Genova). «Laè morta ma io sto bene», avrebbe detto il ragazzo al 112. Sul luogo del delitto sono arrivati i carabinieri che, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato ilsporco di sangue e la donna ormai priva di vita. Per lei non c’è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione si è saputo chevivevano insieme. Agli investigatori Monteverdi ha riferito i dettagli di come si sarebbero svolti i fatti: «Prima abbiamo, poi l’hota con unache ho buttato dalla finestra». Insieme ai militari il pubblico ministero Francesca Rombolà e il medico legale Sara Lo Pinto. La donna in passato era stata la titolare di un negozio di pratiche auto in corso Dante.