CHI PUÒ BATTERCI? SU RAI1 IL TEST PER TROVARE UN NUOVO SHOW PER LA PRIMA SERATA

(Di sabato 21 settembre 2024) È un mix di sana competizione, spettacolo e divertimento ilcondotto da Marco Liorni, “Chi può”, in onda da sabato 21 settembre alle 21.25 su. Per lavolta in una trasmissione, gli spettatori in studio avranno un ruolo centrale e attivo e potranno sfidare una squadra di sei celebrità del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport, in una serie di prove che metteranno alla prova intelligenza, abilità e cultura generale. Marco Liorni avrà un ruolo duplice e inedito: non solo presenterà lo spettacolo, ma sarà anche il capitano e giocatore della squadra dei Vip. A far parte della squadra dei Vip saranno Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon, Ivan Zazzaroni e lo stesso Marco Liorni.