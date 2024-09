castle straddling the Reichenbach Falls

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 settembre 2024) Pu’er, 21 set – (Xinhua) – Sapevate che si puo’ studiare per ottenere una laurea in caffe’? Dall’identificazione delle varieta’ di caffe’ all’apprendimento delle regole del commercio, torniamo a scuola nello Yunnan per incontrare i primi studenti in Cina che si specializzano in Scienze e ingegneria del Caffe’. Agenzia Xinhua