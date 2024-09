Cassa in vendita appello sindacale | Patrimonio umano da preservare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Sindacati preoccupati per la sorte delladi Risparmio che il Mediocredito Centrale ha messo in. Il pacchetto di controllo della banca, pari all’85 % delle quote sociali, è infatti sul mercato e già ci sono interessamenti da parte di importanti istituti di credito per rilevarlo. Cambiamenti imminenti, dunque, che tuttavia non fanno dormire sonni tranquilli ai sindacati di categoria, Fabi, First e Fisac.