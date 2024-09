Caso Bergamini chiesti 23 anni per la ex | Fu la mandante e concorse nell’omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Isabella Internò (foto) è lae concorredell’ex fidanzato Donato Denis, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre del 1989 lungo la statale 106 a Roseto Capo Spulico. Premesso ciò, però, essendo passati 35, la donna merita le attenuanti generiche. È il ragionamento che ha portato la Procura della Repubblica di Castrovillari a chiedere 23di carcere e non l’ergastolo per Internò – assente ieri dall’aula –, imputata per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi in concorso con ignoti. Ad esplicitare in aula, davanti ai giudici della Corte d’Assise di Cosenza, i motivi che hanno spinto i pm a giungere alla richiesta è stato il procuratore di Castrovillari Alessandro D’Alessio che ha affiancato il sostituto Luca Primicerio in tutta la requisitoria, iniziata giovedì.