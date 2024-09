Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva al via campagna ‘Fai posto al cuore’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) – Una panchina a forma di foglio diventa un simbolo per informare su una malattia cardiaca poco conosciuta. La nuovanazionale che prende il via oggi si chiamaale ha l’obiettivo di sensibilizzare il grande pubblico sulla(Cmio) e dare un messaggio di speranza ai pazienti che ne sono affetti. Si tratta di una patologia che interessa circa 11mila persone in Italia. Laè promossa da Bristol Myers Squibb e realizzata con il patrocinio dell’associazione pazienti Aicarm Aps (Associazione italiana cardiomiopatie), di Sic (Società italiana cardiologia) e Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri).