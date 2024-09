Caos Roma il Ceo Lina Souloukou sotto tutela delle forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) La tensione è sempre più alta in casadopo l’esonero di Daniele De Rossi. Il Ceoè finita. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, al Ceo giallorosso, è stato assegnato un servizio di protezione. In questi giorni le polemiche si sono fatte sempre più accese, con la tifoseria in rivolta contro la gestione dei Friedkin. In questi giorniè finita nel mirino dei tifosi, che non hanno affatto gradito l’avvicendamento in panchina tra De Rossi e il croato Ivan Juric ed è stata bersaglio di scritte e slogan offensivi sui social e per le vie della città, ultimo dei quali lo striscione ‘Ddr mare diil male di!’ esposto nella notte all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Adesivi contro la proprietà Usa sono apparsi in vari punti della Capitale.