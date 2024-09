Campionato Primavera 1 anticipi e posticipi dell’Inter dall’8ª alla 12ª giornata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 21 settembre 2024) In attesa della prossima gara contro il Milan, l’Interha ricevuto oggi comunicazione di data e orario per le sfide12ªcontro Lecce, Empoli, Monza e Fiorentina. PERCORSO – L’Intercontinua nel suo percorso per provare a confermarsi dopo gli ultimi successi contro la Cremonese per 2-0 e il Cagliari per 1-0. L’ultima sfida, avvenuta in Champions League, può rappresentare uno spartiacque nella stagione dei nerazzurri, l’occasione da sfruttare per acquisire ambizioni ben più importanti con cui guardare a quest’annata. L’incontro cui si fa riferimento è quello vinto, di autorità, a Manchester contro il City per 4-2. A salire in cattedra, in quella sfida, è stato Thomas Berenbruch, la cui rete al volo con cui si è chiuso il risultato ha testimoniato delle doti balistiche di assoluto valore.