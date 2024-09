Campagna abbonamenti Ferrara Basket prorogata la promozione ' In & Young'

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di sabato 21 settembre 2024) La società2018 ha comunicato che, a fronte "dell'enorme successo riscontrato in questi primi cinque giorni di apertura di, e per venire incontro a quanti non hanno ancora sottoscritto l'abbonamento, la'In' saràfino a domenica 29