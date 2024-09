Calcio serie C per il Perugia ancora rischio emergenza ma Formisano non si scompone | Venderemo cara la pelle

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Non c'è dubbio che il vero tallone d'achille di questa prima fase di stagione sia l'attacco. La spiegazione è semplice: Alessandro Seghetti, uscito claudicante dall'allenamento di ieri, non è al meglio ed è aforfait; lo stesso dicasi per Daniele Montevago e Giacomo Marconi, che da giorno