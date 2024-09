Cadavere ripescato nel lago di Garda In tasca aveva solo un biglietto per il battello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Desenzano del(Brescia) – Unè stato rinvenuto oggi pomeriggio nelditra Desenzano e Sirmione, a circa un miglio dalla riva. Si tratterebbe all'apparenza di un uomo sui cinquant'anni, che è statocon indosso gli abiti. Era però sprovvisto di documenti di identità. Stando alla prima ispezione del medico legale non presenta segni di violenza esterni. A occuparsi del caso, la Guardia Costiera con i carabinieri e la polizia locale, al lavoro per dare un nome e cognome alla salma e per ricostruire le cause e le circostanze del decesso. Le ipotesi più accreditate sono il gesto estremo o la caduta in acqua accidentale.