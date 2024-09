Basket Supercoppa 2024 | calendario programma orari e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilcon il, glie come vedere in tv le partite delladi. Ancora pochi giorni e inizierà una nuova, appassionante stagione per la pallacanestro italiana, che si apre con questa competizione che, come di consueto, assegnerà il primo trofeo. Teatro della contesa sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, un palcoscenico prestigioso per gustarsi al meglio le primissime emozioni di una lunga stagione. Sono quattro le squadre che si affronteranno in partite secche, con semifinali e finale. Innanzitutto l’Olimpia Milano, che arriva con in tasca il titolo di campione d’Italia, e la Virtus Bologna, che da padrona di casa avrà l’onore e l’onere di difendere il titolo, vinto nelle ultime tre edizioni.