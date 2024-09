Baronissi riapre la Casa dell' Acqua | Un passo verso la sostenibilità ambientale

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Ladi, situata in Largo dei Ferrovieri, ha riaperto oggi con un sistema completamente rinnovato. Il progetto mira a unire risparmio e rispetto per l’ambiente. “Laè un servizio fondamentale per la nostra comunità”, ha dichiarato la sindaca, Anna Petta