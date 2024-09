Bando nidi di qualità | il Comune ammesso con le sue strutture

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Ildi Fucecchio è statoal contributo per la gestione deicomunali “La Gabbianella” e “Filo e Palla“ nell’ambito deldi". Una iniziativa per promuovere e sostenere nel territorio regionale della Toscana l’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di(bambini di 3-36 mesi di età) per l’anno educativo 2024-2025, investendo risorse pubbliche, per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sono queste le finalità dell’avviso pubblico. La Regione Toscana ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, individuando le amministrazioni comunali ammesse al contributo e quelle non ammesse ed ha assegnato alle prime i contributi impegnando le risorse finanziarie necessarie.