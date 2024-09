Bando contributi per gli affitti via alle domande a Bertinoro | i requisiti necessari

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Da giovedì 19 settembre è possibile presentare domanda per iper l’affitto per l’anno 2024, messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.Per accedere al contributo èo avere un valore ISEE ordinario o corrente non superiore a euro 8mila, essere titolari di un