Balotelli vuole tornare in Serie A | Sono cambiato

(Di sabato 21 settembre 2024) AGI - Mariotorna a parlare. L'attaccante classe 1990, ancora svincolato dopo l'ultima esperienza in Turchia all'Adana Demirsport, sogna dia giocare inA. "DesideroinA ed è per questo cheancora a casa - ha detto SuperMario ai microfoni di Dazn -. Ho ricevuto offerte dall'estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza diinA. Non cisquadre in cui non starei bene, dovrei piuttosto pensare a quale potrebbe non essere adatta a me". In questo weekend ci sarà il derby di Milano eha indossato sia la maglia dell'Inter che quella del Milan. "Non credo che ci sarà mai più nella storia del calcio un presidente come Moratti. Gli devo praticamente la mia carriera. Mi ha regalato un sogno, una carriera, però mi ha dato anche una grande responsabilità".