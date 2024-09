Bagnaia vince la Sprint di Misano davanti a Martin

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Bel duello tra i due, il campione del mondo accorcia in classificaADRIATICO - Francesco, in sella alla Ducati ufficiale,laRace del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, disputata sul circuito di. Con questo successo Pecco riduce così il distacco in campionato da Jorg