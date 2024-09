Autostrade Landonio | Grazie alla A8 Lainate è realtà industriale di primo livello

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – “Sono particolarmente orgoglioso di darvi il benvenuto in quella che cento anni fa era una comunità agricola attraversata da un nastro di asfalto e chea questa infrastruttura”, la Milano-Laghi, “ha potuto svilupparsi e diventare unadiper il Nord Ovest, per l'intera Lombardia e per tutto il