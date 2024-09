Autonomia | Cgil e Uil in Campania raccolte 180mila firme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono, tra online e cartacee, lea Napoli e in tutta la regione a sostegno del referendum contro l’differenziata. Lunedì prossimo i plichi con ledal comitato referendario campano partiranno alla volta di Roma dove, nei prossimi giorni, saranno depositate in Cassazione. Mentre martedì 24 ci sarà lo stop alla raccoltaonline sulla piattaforma del Ministero della Giustizia. “Ci avviamo – dichiarano i segretari generali die Uil Napoli e, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati – a un risultato politico chiaro per il quale, visti i numeri delle, manifestiamo la nostra soddisfazione.