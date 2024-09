Auto in fiamme nella notte paura in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 21 settembre 2024 – Sveglia con fuoco e sirene in zona San Lorenzo a causa dell’incendio di un’parcheggiata in via del Giglio. L’allarme è scattato intorno alle 5,30; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che hanno spento le. Sul posto anche la polizia.