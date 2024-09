Auto in fiamme lungo l’A16 coppia salva per miracolo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull'strada A16 Napoli – Canosa, al Km. 37,700 in direzione Canosa nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha visto coinvolta un'vettura in transito. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area, e sul posto la Polizia Stradale ha curato la viabilità che ha subito dei rallentamenti durante le operazioni di spegnimento. A bordo dell'un uomo ed una donna provenienti da Napoli e diretti ad Avellino, i quali sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo, e per loro oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.