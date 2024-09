Auto in fiamme in pieno centro FOTO

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAncora un'inneldi Firenze. È successo questa mattina, poco prima dell'alba, intorno alle 5 e trenta. L'allarme è scattato per lesu una utilitaria parcheggiata in via del Giglio: una traversa di via Panzani