Atalanta parziale turn over contro il Como | Bellanova e Samardzic possibili titolari

(Di sabato 21 settembre 2024) Bergamo, 21 settembre 2024 – Possibileper l’lunedì sera nel derby lombardoil. Reduce dalle fatiche di Championsl’Arsenal la Dea ha solo due giorni preparare la sfida con i lariani, sfida che in serie A manca dal 2003 e in serie B dalla successiva stagione 2003-04. Gasperini dovrebbe fare qualche cambio fisiologico, anche in vista della successiva trasferta il sabato seguente a Bologna. Quasi sicuro sulla corsia destra l’impiego del 24enne esterno milanese Raoulal posto del veterano Zappacosta. A centrocampo invece il tecnico torinese potrebbe riproporre il trequartista dando spazio al duttile Mario Pasalic oppure al nuovo arrivato, che potrebbe essere testato dietro le due punte, mentre Marco Brescianini potrebbe prendere il posto di Ederson nel secondo tempo.