Arrivano da Catanzaro e Frosinone i nuovi colpi della Lodigiani

(Di sabato 21 settembre 2024) Sono Cristano Belpanno e Edoardo Caravillani irinforzi per l'Eccellenza. Belpanno è un centrocampista classe '04, capace però di disimpegnarsi sia come difensore che come trequartista, che arriva alladopo le esperienze nelle giovanili dele la Reggina