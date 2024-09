Amici ex allievo condurrà la finale di Miss Italia | l’annuncio sui social

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 21 settembre 2024) Come annunciato nei giorni scorsi, a condurre ladi2024 sarà uno storico e amato ex volto di. Si tratta del noto attore e conduttore Andrea Dianetti, ex concorrente del talent di Maria De Filippi. AL TIMONE DELLA CONDUZIONE – Andrea è noto al pubblico di Mediaset per aver preso parte alla L'articolo, exladisui