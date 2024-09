Alzheimer in 300 sulle Mura per la camminata E il Castello s' illumina di viola

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di sabato 21 settembre 2024) Una folta partecipazione per testimoniare che Ferrara c'è e non vuole lasciare soli i cittadini che hanno più bisogno. In 300, tutti con indosso la maglietta bianca, sabato 21 hanno camminatocittadine. L'iniziativa 'Tutti insieme', è promossa in collaborazione fra Ama