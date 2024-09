Alluvioni e meteo avverso | perché quest’anno la MotoGP corre due volte a Misano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 21 settembre 2024) Parte dalla pole Francesco Bagnaia nel secondo Gran Premio didella stagione sul circuito di. L’appuntamento di domenica 22 settembre sul tracciato romagnolo è stato già rinominato-bis. Sarà la terza tappa del campionato che si disputerà in territorio italiano. Questa soluzione costituisce un fuori programma per il motomondiale: si è resa necessaria per via dei problemi che hanno colpito il circuito del Kazakistan. Infatti, nel Paese dell’Asia centrale si sarebbe dovuta tenere la nona gara del campionato, che al momento vede in testa lo spagnolo Jorge Martin a 317 punti, tallonato dal campione del mondo Pecco Bagnaia a 321. Il Sokol International Racetrack non ha potuto ospitare i piloti a causa delleche hanno reso la pista impraticabile.