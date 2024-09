Alluvioni cantieri fondi e attese | cosa è stato fatto e cosa no

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di sabato 21 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY A un giorno dall’alluvione che ha colpito di nuovo l’Emilia Romagna, mentre le brecce negli argini non sono ancora state chiuse e la conta dei danni è appena iniziata, a straripare è anche la polemica politica suistanziati per la