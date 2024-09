Alluvione governo stanzia 20 milioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 21 settembre 2024) 11.36 "Ilha deliberato lo stato di emergenza per la Regione Emilia Romagna e le Marche" colpite dalle alluvioni. Durerà 12 mesi, su proposta del ministro per la Protezione civile, Musumeci. Il Consiglio dei ministri inoltre "hato 20di euro per fare fronte ai primi interventi urgenti, il soccorso e l'assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture".