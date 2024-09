Ai Weiwei | Difendere la mente umana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Ai. Who Am I? è la prima mostra dell’artista cinese a Bologna. Si apre oggi a Palazzo Fava dove sarà visibile fino al 4 maggio, con la curatela di Arturo Galansino e il supporto di Galleria Continua. Prodotta da Fondazione Carisbo nell’ambito del progetto culturale Genus Bononiae e realizzata da Opera Laboratori, come primo atto di un percorso di quattro anni, il titolo della mostra parte da una delle 81 domande che l’artista cinese Ai, da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani, ha fatto all’Intelligenza Artificiale. Ai, per lei la realizzazione di un’opera parte sempre da una domanda? "Sì, è proprio così. Farsi una domanda è un’interazione personale con la condizione esistente e credo che sia assolutaimportante farsi delle domande prima di trarre qualsiasi conclusione.