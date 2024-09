Addio a Santì volto storico del commercio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Si è spento a 88 anni Sante Gattari, "" per amici e clienti, titolare del negozio "Tutto c’è da" in via Pannelli. Nato a Tolentino, ma da 70 anniamato di Macerata, Gattari lascia la moglie Graziella e la figlia Daniela. Il funerale verrà celebrato domani, alle 15.30, nella chiesa del Sacro Cuore. Gattari aveva cominciato a lavorare a 18 anni come operaio proprio in quel negozio di sementi e attrezzi per l’agricoltura che avrebbe rilevato successivamente, e inaugurato nel 1935 lungo viale Trieste, a pochi metri da dove si trova oggi. Nel 1962 era diventato titolare del negozio a cui aveva voluto dare il suo nome e, tutte le mattine, lo si poteva vedere sorridente dietro il suo bancone fin dalle 7. Un piccolo emporio agricolo dove si poteva trovare di tutto, ma anche uno spazio che era diventato un punto di riferimento per l’intero quartiere di corso Cairoli.