Abbandono scolastico al 162% in Alto Adige l’assessore Achammer | Dati non corrispondono a realtà non si tiene conto degli apprendisti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 21 settembre 2024) Recentemente, un istituto di ricerca economica di Mestre ha pubblicato uno studio sui tassi diin Italia, utilizzandoIstat ed Eurostat. Tra le regioni con il tasso piùdi persone che non hanno proseguito gli studi dopo la scuola secondaria di primo grado, figurano la Sardegna (17,3%), la Sicilia (17,1%) e l'(16,2%). L'articoloal 16,2% in: “non, non si” .