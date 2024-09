A che ora la F1 su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche GP Singapore 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Leal Gran Premio didi Formula 1 si disputeranno nell’odierna giornata di sabato 21 settembre. La sessione deputata a stabilire lo schieramento di partenza avrà una valenza cruciale in vista della gara di domenica. LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 EDI F1 ALLE 11.30 E 15.00 Difatti la natura del tracciato è cittadina, dunque i sorpassi sono sempre molto articolati. Lo dimostra il fatto che ben 9 volte su 14, il poleman abbia poi vinto il GP. In altri 3 casi si è invece imposto un pilota scattato dalla seconda o dalla terza casella. Ciò implica che partire dal quarto posto in giù sia un handicap insormontabile, a meno di eventi eccezionali generate da compagni di squadra (nel senso di collisioni multiple al via fra due piloti dello stesso team, oppure fedeli scudieri che si schiantano volutamente per fare entrare una safety car al momento giusto).