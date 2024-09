Zorro | una nuova serie reinventata da Robert Rodriguez arriva in Streaming

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 20 settembre 2024) La celebre figura dista per ricevere una rivisitazione contemporanea grazie a, che porta il progetto su CBS dopo tentativi precedenti con NBC e The CW. Questaesplorerà il leggendario eroe attraverso gli occhi di una giovane donna latina che scopre le sue radici nel personaggio di. In Arrivo