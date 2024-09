X Factor 2024 | crescita di spettatori e successo sui social per la seconda puntata delle Audizioni

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un secondo round dipieno di talento e sorprese, a X, per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Per il quartetto le selezioni sono continuate in maniera incessante, e altri artisti si sono esibiti davanti a loro – come sempre accompagnati, fino a un centimetro dal palco, dalla conduttrice Giorgia – con l’obiettivo di conquistare o tre sì o l’ambitissimo X Pass, la garanzia di un posto tra i protagonisti del Bootcamp.parte dipremiata nuovamente dagli ascolti: lo show Sky Original in streaming su NOW prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 693milatv medi, indel +36% rispetto alla scorsa stagione, con una share tv del 3% e 1.350.000 contatti tv unici.