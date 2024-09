Von der Leyennon permetteremo che l' Ucraina resti al buio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) "La Russia ha messo in campo un vergognoso tentativo di far passare l'inverno ucraino al. Sono qui per dire agli ucraini che l'Ue vi aiuterà nella sfida energetica, per mantenere la luce accesa, per mantenere la popolazione al caldo, per far sì che la vostra economia cresca". Lo ha detto al presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa da Kiev. Von der Leyen ha annunciato un piano di supporto energetico dell'Ue all', che prevede il mantenimento del collegamento di Kiev alla rete elettrica europea. "La Russia deve pagare per la distruzione" che ha portato, ha aggiunto.