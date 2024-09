Von der Leyen a Kiev da Zelensky | Sosterremo l’Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 20 settembre 2024) La presidente della Commissione Ue è in visita per l'ottava volta a, con l'obiettivo di trattare conper la ricostruzione delle strutture energetiche del Paese, in difficoltà a seguito degli attacchi russi L'articolo Von derda: “nei” proviene da Il Difforme.