Vittima a San Vittore Una manifestazione per ricordare Youssef

(Di venerdì 20 settembre 2024) Oggi alle 18.30 al Cam di corso Garibaldi 27 ci sarà la commemorazione diBarsom (nella foto), il ragazzo di 18 anni morto in carcere a Sanbruciato durante un rogo all’interno della cella, un episodio di cui sono in corso le cause di accertamento. Si trovava in carcere in custodia cautelare in attesa di giudizio. Il rogo è avvenuto all’interno della cella, nella quale era presente anche un altro detenuto che è riuscito a mettersi in salvo e che adesso è stato indagato per omicidio colposo, sarebbe partito da un materasso nel tentativo di inscenare una protesta. La ricostruzione, comunque, è ancora tutta da verificare.