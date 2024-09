Viterbo tra le città storiche termali d' Europa | Finalmente ci siamo

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) "d'c'è": parola della sindaca Chiara Frontini. Il capoluogo della Tuscia è ufficialmente tra i 51 membri, in 18 paesi, dell'associazione European route of historical thermal towns (Ehtta). Oggi l'assemblea generale in Belgio, nel corso della quale