Visite specialistiche | come fare prima; rivoluzione viabilistica tra Arese e Garbagnate | ANTEPRIMA

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il notiziario si apre oggi con la notizia di un gruppo che ha trovato un modo per imporre alle Aziende sanitarie di rispettare i tempi delle prescrizioni mediche per le: scopriteper non aspettare tempi biblici per un esame. Maxi lavori: arrivano nuove strade attorno a “il Centro” diTra