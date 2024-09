Villarreal-Barcellona domenica 22 settembre 2024 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Grande sfida all’Estadio de la Ceramica

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 20 settembre 2024) E’ sicuramente una delle partite più attese del sesto turno: ilcapoclassifica si appresta a fare visita al, secondo a pari merito con le due squadre madrilene. I blaugrana per ora sono stati implacabili in patria: cinque partite e cinque vittorie, che hanno lanciato la squadra di Flick in vetta solitaria. Giovedì notte, InfoBetting: Scommesse Sportive e