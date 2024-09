VIDEO | La modenese Caffè Cagliari festeggia 115 anni e inaugura la nuova sede con museo

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) In occasione del 115°versario dalla sua fondazione,S.p.A.ladirezionale in presenza delle autorità locali, dei propri clienti e collaboratori. Prendendo spunto dall'anno di fondazione 1909, è stata scelta come data del compleanno aziendale il 19/09