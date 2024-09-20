Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 19:15 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17.00 LA FASCIA DI GARANZIA, SERVIZIO GARANTITO FINO ALLE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 18:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17. 00 QUANDO RIPRENDERÀ LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERROTRAMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO È LIMITATO A PONTE CASILINO PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL RIPRESO IL SERVIZIO PER I BUS EXTRAURBANI E PER LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO SI CONSIGLIA DI CONSULTARE LO STATO DEL SERVIZIO SUL NOSTRO SITO ALLA SEZIONE PROSSIMI ARRIVI ORA LA VIABILITÀ SULLA ROMA-NAPOLI, RISOLTI I DUE INCIDENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E TRA PONTECORVO E CASSINO, IN IREZIONE NAPOLI LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI CODE MA PER TRAFFICO INTENSO DALL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E SAN CESAREO, VERSO SUD SULLA ROMA-TERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA CIRCOLAZIONE REGOLARE ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE QUI RISOLTO L’INCIDENTE TRA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN USCITA PER TRAFFICO INTENSO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SUL RACCOROD ANULARE TRAFFICO INTENSO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DIVERSI INCIDENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA IL PRIMO CAUSA CODE TRA PISANA E AURELIA, SEMPRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO DA CASL DEL MARMO ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA INCIDENTE CON CODE DA LA PISANA A PORTUENSE E L’ALTRO DA VIA DEL MARE ALLA COLOMBO SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 18:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17. VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 00 LA FASCIA DI GARANZIA CHE ANDRà AVANTI FINO ALLE 20 QUANDO RIPRENDERà LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRà FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERRONTRMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO è LIMITATO A PONTE CASILINO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL AL MOMENTO SONO CHIUSE LE METRO A, B1 E C LA METRO B E LA FERRO-TRAMVIA TERMINI-CENTOCELLE E I BUS SONO ATTIVI CON RIDUZIONI DI CORSE PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL RIPRENDE ANCHE QUI IL SERVIZIO PER I BUS EXTRAURBANI PER LE FERROVIE, REGOLARE LA METROMARE ATTIVA CON RIDUZIONE DI CORSE LA FERROVIA ROMAVITERBO SIA URBANA SIA EXTRAURBANA ORA LA VIABILITà SULLA ROMA-NAPOLI, SI SONO VERIFICATI ALTRI DUE INCIDENTI IL PRIMO PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E L’ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA PONTECORVO A CASSINO, NEI DUE CASI IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-TERAMO CODE PER INCIDETE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRATTO URBANO ENNESIMO INCIDENTE CODE DA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17. 00 LA FASCIA DI GARANZIA CHE ANDRà AVANTI FINO ALLE 20 QUANDO RIPRENDERà LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRà FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERRONTRMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO è LIMITATO A PONTE CASILINO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL AL MOMENTO SONO CHIUSE LE METRO A, B1 E C LA METRO B E LA FERRO-TRAMVIA TERMINI-CENTOCELLE E I BUS SONO ATTIVI CON RIDUZIONI DI CORSE PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL RIPRENDE ANCHE QUI IL SERVIZIO PER I BUS EXTRAURBANI PER LE FERROVIE, REGOLARE LA METROMARE ATTIVA CON RIDUZIONE DI CORSE LA FERROVIA ROMAVITERBO SIA URBANA SIA EXTRAURBANA ORA LA VIABILITà SULLA ROMA-NAPOLI, SI SONO VERIFICATI ALTRI DUE INCIDENTI IL PRIMO PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E L’ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA PONTECORVO A CASSINO, NEI DUE CASI IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-TERAMO CODE PER INCIDETE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRATTO URBANO ENNESIMO INCIDENTE CODE DA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Fondi di Coesione, De Luca in diretta social: 'Mettiamo in moto un'economia' - Ci saranno bandi per la viabilità e per la cultura, due settori cruciali per la nostra economia. A ... Abbiamo l'opportunità di dare respiro all'economia della nostra regione e di creare nuove ... salernotoday
- Abagnale (Cotape) replica a Porro sui taxi: 'Quella notte disagi dovuti ai treni e al maltempo' - ... il presidente spiega che le modifiche alla viabilità avvenute nella zona della stazione hanno ...ha anche aggiunto che i tassisti pescaresi sono gli unici a lavorare negli orari notturni nella regione, ... ilpescara
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma