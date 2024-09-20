Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 18:45 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17.00 LA FASCIA DI GARANZIA, SERVIZIO GARANTITO FINO ALLE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 18:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17. VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 00 LA FASCIA DI GARANZIA CHE ANDRà AVANTI FINO ALLE 20 QUANDO RIPRENDERà LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRà FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERRONTRMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO è LIMITATO A PONTE CASILINO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL AL MOMENTO SONO CHIUSE LE METRO A, B1 E C LA METRO B E LA FERRO-TRAMVIA TERMINI-CENTOCELLE E I BUS SONO ATTIVI CON RIDUZIONI DI CORSE PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL RIPRENDE ANCHE QUI IL SERVIZIO PER I BUS EXTRAURBANI PER LE FERROVIE, REGOLARE LA METROMARE ATTIVA CON RIDUZIONE DI CORSE LA FERROVIA ROMAVITERBO SIA URBANA SIA EXTRAURBANA ORA LA VIABILITà SULLA ROMA-NAPOLI, SI SONO VERIFICATI ALTRI DUE INCIDENTI IL PRIMO PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E L’ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA PONTECORVO A CASSINO, NEI DUE CASI IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-TERAMO CODE PER INCIDETE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRATTO URBANO ENNESIMO INCIDENTE CODE DA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 17. 00 LA FASCIA DI GARANZIA CHE ANDRà AVANTI FINO ALLE 20 QUANDO RIPRENDERà LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRà FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL REGOLARI LE METROPOLITANE PER LA FERRONTRMVIA TERMINI CENTOCELLE IL SERVIZIO è LIMITATO A PONTE CASILINO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL AL MOMENTO SONO CHIUSE LE METRO A, B1 E C LA METRO B E LA FERRO-TRAMVIA TERMINI-CENTOCELLE E I BUS SONO ATTIVI CON RIDUZIONI DI CORSE PER QUANTO RIGUARDA LA RETE REGIONALE COTRAL RIPRENDE ANCHE QUI IL SERVIZIO PER I BUS EXTRAURBANI PER LE FERROVIE, REGOLARE LA METROMARE ATTIVA CON RIDUZIONE DI CORSE LA FERROVIA ROMAVITERBO SIA URBANA SIA EXTRAURBANA ORA LA VIABILITà SULLA ROMA-NAPOLI, SI SONO VERIFICATI ALTRI DUE INCIDENTI IL PRIMO PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E L’ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA PONTECORVO A CASSINO, NEI DUE CASI IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-TERAMO CODE PER INCIDETE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRATTO URBANO ENNESIMO INCIDENTE CODE DA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 17:15 - 00 A FINE SERVIZIO NELLA CAPITALE LO SCIOPERO COINVOLGE LE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL AL MOMENTO SONO CHIUSE LE METRO A, B1 E C LA METRO B E LA FERRO-TRAMVIA TERMINI-CENTOCELLE E I BUS SONO ATTIVI CON RIDUZIONI DI CORSE COINVOLTA ANCHE LA RETE REGIONALE COTRAL PERTANTO, DISAGI NEGLI STESSI ORARI PER I BUS EXTRAURBANI PER LE FERROVIE, REGOLARE LA METROMARE ATTIVA CON RIDUZIONE DI CORSE LA FERROVIA ROMAVITERBO SIA URBANA SIA EXTRAURBANA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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