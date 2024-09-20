Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 17:45 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 20 SETTEMBRE 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE GLI EFFETTI SUL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATA ALLE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 17:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI RISOLTO, L’INCIDENTE TRA ANAGNI E FERNTINO, IN DIREIZONE NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE è REGLARE SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI, SI SONO VERIFICATI ALTRI DUE INCIDENTI IL PRIMO PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E L’ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA PONTECORVO A CASSINO, NEI DUE CASI IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-TERAMO CODE PER INCIDETE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER INCIDENTE è STATO RIAPERTO SEMPRE SUL TRATTO URBANO ENNESIMO INCIDENTE CODE DA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE PROSEGUE FINO ALLE 17. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 16:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI RISOLTO, L’INCIDENTE TRA ANAGNI E FERNTINO, IN DIREIZONE NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE è REGLARE SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI, SI SONO VERIFICATI ALTRI DUE INCIDENTI IL PRIMO PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE E L’ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA PONTECORVO A CASSINO, NEI DUE CASI IN DIREZIONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-TERAMO CODE PER INCIDETE TRA CARSOLI E VICOVARO, VERSO ROMA ANDIAMO ORA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, IN PRECEDENZA CHIUSO PER INCIDENTE è STATO RIAPERTO SEMPRE SUL TRATTO URBANO ENNESIMO INCIDENTE CODE DA TOGLIATTI A FIORENTINI, IN DIREIZONE PORTONACCIO INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE PROSEGUE FINO ALLE 17. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI SIAMO TRA ANAGNI E FERNTINO, IN DIREIZONE NAPOLI, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DITRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE è CHIUSO IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, CODE A PARTIRE DA FIORENTINI NEL SENSO OPPOSTO CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITA INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCOROD ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E PRENESTINA IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ORA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 24 ORE POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 17. romadailynews
- Autobus, corse scolastiche in ritardo e sovraffollate dalla Valgraziosa: già attivo un mezzo in più - ... sono da attribuire agli intensi volumi di traffico che interessano la viabilità nell'ora di punta ... che saranno a breve sottoposte a Provincia di Pisa e Regione Toscana per la necessaria approvazione. pisatoday
- Maltempo e traffico: il punto sulle strade, attivati raccolta rifiuti e numero verde - ...DI BOLOGNATODAY La conta dei danni deve andare di pari passo con il ripristino della viabilità ... La Regione ha attivato un numero verde per chiedere assistenza: 800 024662. Esondazioni e strade ... bolognatoday
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