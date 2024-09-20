Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 11:30 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 07. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 09:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 09:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
- Settimana Europea della Mobilità 2024: crescono le strade scolastiche in Italia - ... a Torino dove è partita la riorganizzazione della viabilità in molte zone, per favorire l'apertura di numerose strade scolastiche, a Roma dove la sperimentazione di strade scolastiche e arre ... tecnicadellascuola
- Olbia: modifiche alla viabilità in via Roma per lavori di ripristino dei marciapiedi - Olbia. A partire dal 23 settembre 2024, la viabilità su Via Roma, nel tratto compreso tra Via Giovanni Verga e Via Ungheria (in prossimità della Rotonda Ponte De Su Ferru), subirà delle modifiche per consentire i lavori di ripristino dei ... olbia
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