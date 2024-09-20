Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 09:15 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 07.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA DUE INCIDENTI IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE UNO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE E L’ALTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALTEZZA SETTEBAGNI SUL RACCORDO SI RALLENTA ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA IN CARREGGIATA INTERNA Cè MOLTO TRAFFICO IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SI STA IN CODA SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA SEMPRE CODE ALTEZZA AEROPORTO DELL URBE TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULL APONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL PALAZZETTO DELLO SPORT E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO RICORDIAMO TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DI 24 ORE A ROMA L’AGITAZIONE INTERESSERÀ TUTTA LA RETE DI SUPERFICIE E ANCHE LE LINEE EXTRAURBANE GESTITE DA COTRAL SERVIZIO COMUNQUE REGOLARE FINO ALLE 8,30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 08:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO SU VIA COLOMBO CODE PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO TRA ZAGAROLO E COLLEFERRO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DOMANI VENERDÌ 20 SETTEMBRE POSSIBILI DISAGI DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 07:30 - 30 ALLE 17. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI ATTIGLIANO. VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 20. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO SU VIA COLOMBO CODE PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO TRA ZAGAROLO E COLLEFERRO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DOMANI VENERDÌ 20 SETTEMBRE POSSIBILI DISAGI DALLE 08. romadailynews
- Olbia: modifiche alla viabilità in via Roma per lavori di ripristino dei marciapiedi - Olbia. A partire dal 23 settembre 2024, la viabilità su Via Roma, nel tratto compreso tra Via Giovanni Verga e Via Ungheria (in prossimità della Rotonda Ponte De Su Ferru), subirà delle modifiche per consentire i lavori di ripristino dei ... olbia
- Maltempo. Musumeci: "Disposti a dichiarare lo stato di emergenza" - Ha aggiunto che "è indecente che, dopo aver centralizzato la gestione della ricostruzione a Roma, ... Le piogge torrenziali hanno ingrossato fiumi e torrenti, causando disagi anche nella viabilità e ... ladiscussione
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma