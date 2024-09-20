Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2024 ore 07:30 (Di venerdì 20 settembre 2024) Viabilità DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO SU VIA COLOMBO CODE PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA CIRCOLazioNE SULLA FL6 Roma-NAPOLI VIA CASSINO TRA ZAGAROLO E COLLEFERRO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLazioNI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DOMANI VENERDÌ 20 SETTEMBRE POSSIBILI DISAGI DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2024 ore 20:30 - 30 ALLE 17. 00 E DALLE 20. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA OSTIENSE E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO SU VIA COLOMBO CODE PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO TRA ZAGAROLO E COLLEFERRO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER IL TRASPORTO PUBBLICO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DOMANI VENERDÌ 20 SETTEMBRE POSSIBILI DISAGI DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2024 ore 19:55 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO A ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA MAGLIANA E L’ EUR SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEI TRATTI CASSIA BIS SALARIA, NOMENTANA LA RUSTICA E LAURENTINA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA A SUD SULLA VIA OSTIENSE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE OSTIA DAL RACCORDO A VITINIA SU VIA COLOMBO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA INFINE SULL’APPIA CODE A TRATTI DA VIA DEI LAGHI AD ALBANO IN DIREZIONE VELLETRI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO AL MOMENTO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO PER UN LA CADUTA DI UN ALBERO TRA ZAGAROLO E COLLEFERRO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO, CANCELLAZIONI E REGISTRARE RITARDI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LE AUTOSTRADE RIMOSSI I PRECEDENTI INCIDENTI SEGNALATI, TRAFFICO SCORREVOLE SULLA L’A1 ROMA NAPOLI POSSIBILI CRITICITA’ AL CASELLO DI VALMONTONE PER UN INCIDENTE SULAL PROVINCIALE ARIANA CHE CREA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANDIAMO A ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO A TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA COMPLICI ANCHE I FORTI TEMPORALI CHE HANNO CAUSATO ALLAGAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA TRIONFALE AL BIVIO PER L ‘A24 IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA SULLA VIA SALARIA RIMOSSO L INCIDENTE IN DIREZIONE RACCORDO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL URBE RESTANO CODE PIU AVANTI PER LAVORI A SETTEBAGNI A SUD SULLA COLOMBO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA VITINIA A MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA E SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE LATINA CODE TRA VIA DEI RUTULI E LO SVINCOLO PER APRILIA SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RALLENTAMENTI TRA PAVONA E CECCHINA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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